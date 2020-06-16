وخصصت الشركة المملوكة للدولة أسطول طائراتها للرحلات الطويلة من طراز /ايرباص ايه 330/ لعمليات النقل الجوي إلى بروكسل (بلجيكا) ولندن (بريطانيا) وجوانزو (الصين).

وقالت يافون ماكولو، مدير عام الشركة - فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية - إن الهدف من القيام برحلات للشحن إلى بروكسل ولندن هو دعم الصادرات الرواندية الموجهة إلى أوروبا، أما رحلات الشحن إلى جوانزو الصينية فهدفها استيراد التجهيزات الطبية والمنتجات الأساسية الضرورية التي تحتاجها البلاد.

وأشارت إلى أن هذه الرحلات ستسمح بوصول سلع المنتجين المحليين إلى الأسواق العالمية، وستسمح كذلك باستيراد البضائع الضرورية.

يذكر أن الحكومة الرواندية علقت كافة الرحلات الجوية (سفر ووصول) لنقل المسافرين عبر أراضيها اعتبارا من 20 مارس الماضي ولمدة شهر.