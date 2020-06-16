طوكيو تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة مدينة طوكيو، اليوم الثلاثاء، عن 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأشارت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إلى أن عدد الحالات المسجلة اليوم يعد أقل من الحصيلة المسجلة أمس الاثنين والتى بلغت 48 حالة بالفيروس التاجي.
وكانت طوكيو، قد حددت خارطة طريق تتكون من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، والتى تتضمن إعادة فتح المتاحف والمدارس والمنشآت الرياضية بدون وجود جمهور خلال المرحلة الأولى، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ أواخر مايو الماضي.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت يوم أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 17 ألفا و502 إصابة، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 925 حالة، وعدد المتعافين من الجائحة بلغ 15 ألفا و686 حالة.
وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، أنها سجلت 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويعد هذا اليوم الثانى تواليا الذى تقترب فيه عدد الحالات الجديدة فى العاصمة من 50 حالة؛ ما أثار مخاوف بشأن عودة ارتفاع عدد الإصابات.
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