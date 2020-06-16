طوكيو تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت حكومة مدينة طوكيو، اليوم الثلاثاء، عن 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأشارت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إلى أن عدد الحالات المسجلة اليوم يعد أقل من الحصيلة المسجلة أمس الاثنين والتى بلغت 48 حالة بالفيروس التاجي.

وكانت طوكيو، قد حددت خارطة طريق تتكون من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، والتى تتضمن إعادة فتح المتاحف والمدارس والمنشآت الرياضية بدون وجود جمهور خلال المرحلة الأولى، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ أواخر مايو الماضي.