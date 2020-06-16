اليوم السابع
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طوابير أمام المحلات فى لندن مع أول أيام إعادة فتحها وعودة الناس إلى الحدائق.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:21 ص
طوابير أمام المحلات فى لندن مع أول أيام إعادة فتحها وعودة الناس إلى الحدائق.. صور لندن
أ.ش.أ

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افتتحت المحلات الكبرى والمتاجر وسط العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين، للمرة الأولى في خطوة كبيرة نحو عودة الحياة لطبيعتها، حيث انتشرت الطوابير أمام المحلات الرئيسية في شارع أكسفورد مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة العامة.

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وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، إن العودة الرمزية اليوم للتسوق في البلاد تمثل عودة تدريجية للحياة بعد الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي.

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كما عاد الطلبة في الأعوام 10 و 12 الدراسيين إستعدادا للإمتحانات في شهادة الثانوية (جي سي إس إي) وإمتحانات المستوى المتقدم (إيه ليفيل) العام القادم إلى المدارس بدأ من اليوم.

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وأكد الرئيس التنفيذى لشركة "إيزيجيت" للطيران جوهان لاندجرين، إن الحكومة بدأت الأن "العمل بشكل نشط" لإجراءات استبدال نظام الحظر لمدة 14 يوما بالنسبة للواصلين الجدد إلى المملكة المتحدة والتي يخشى مديرو شركات الطيران أن يؤدي إلى إعاقة الصناعة والسياحة.

 

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وبدأت شركة إيزيجيت اليوم للطيران، إلى عدد من المدن المحلية في الوقت الذي بدأت فيه أوروبا اليوم إعادة فتح السياحة مرة أخرى. كما إفتتحت اليوم حدائق الحيوان وحدائق السفاري أمام العائلات وجرى كذلك إعادة إفتتاح دور العبادة في بريطانيا أمام الصلاة الفردية منذ صباح اليوم.

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وفي ويست إند، الحي التجاري الرئيسي في لندن، خرج اليوم نحو 1 من 5 من المتسوقين للشراء، بحسب الصحيفة.

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