طقس الخليج.. أتربة وغبار فى السعودية وحارا فى البحرين

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين سيكون حارًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا ولكنها من 7 إلى 12 عقدة أحيانًا خلال الليل.

وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 مئوية، والصغرى 29 مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70بالمئة، والصغرى 10 بالمئة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يسود البلاد طقس رطب صباحاً خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - و غائم جزئياً أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً.

و تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً خاصةً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان و يشهد يوم الاربعاء المقبل طقسا رطب صباحاً خاصةً شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - و غائم جزئياً أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً.. و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س..

و البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصةً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.