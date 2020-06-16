اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:57 م
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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو حشيش و2000 قرص مخدر بالدقهلية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:56 م
ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو حشيش و2000 قرص مخدر بالدقهلية حشيش - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالدقهلية، من ضبط 5 عاطلين يتاجرون بالمخدرات أثناء ترويجهم البضاعة بناحية مركزى المنصورة وشربين .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من رئيس مكتب مكافحة المخدرات، بورود معلومات بقيام تشكيل عصابى بالاتجار بالمخدرات بدائرة محافظة الدقهلية وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط 5 عاطلين- مقيمين بمحافظة الدقهلية فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى "قسم شرطة ثان المنصورة، مركز شرطة شربين" حال استقلالهم 3 سيارت. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.800 كيلو جرام- 2000 قرص مخدر- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة.

وجارى تحرير محضر لهم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

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مكافحة المخدرات

تجار المخدرات

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