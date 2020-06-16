ضبط مصنع كمامات مجهولة المصدر وغير مرخصة بالقناطر الخيرية (صور)

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية ،بقيام ضباط المسطحات المائية بشن حملة أمنية لضبط المصانع الغير مرخصة بمدينة القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع ملابس وكمامات غير مرخصة وبدون بيانات ،وعدم وجود سجل بيئي،ملك المدعو "ا.ج"،مقيم القناطر الخيرية،وتم ضبط 10توب قماش ،و14 ماكينة تفصيل ،وماكينة بخار،و500كمامة منتج نهائى معدة للبيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.