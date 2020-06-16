اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:39 م
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ضبط مصنع كمامات مجهولة المصدر وغير مرخصة بالقناطر الخيرية (صور)

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:34 م
ضبط مصنع كمامات مجهولة المصدر وغير مرخصة بالقناطر الخيرية (صور) مصنع غير مرخص للكمامات
القليوبية نيفين طه

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ضبطت شرطة المسطحات المائية بالقليوبية،مصنع ملابس وكمامات غير مرخصة ويستخدم خامات مجهولة المصدر،وبدون بيانات بالقناطر الخيرية.
 
كما تم ضبط كمية من المضبوطات منها 500 كمامة منتج نهائى معدة للبيع ،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية ،بقيام ضباط المسطحات المائية بشن حملة أمنية لضبط المصانع الغير مرخصة بمدينة القناطر الخيرية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع ملابس وكمامات غير مرخصة وبدون بيانات ،وعدم وجود سجل بيئي،ملك المدعو "ا.ج"،مقيم القناطر الخيرية،وتم ضبط 10توب قماش ،و14 ماكينة تفصيل ،وماكينة بخار،و500كمامة منتج نهائى معدة للبيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
مصنع غير مرخص للكمامات (1)
مصنع غير مرخص للكمامات (1)

مصنع غير مرخص للكمامات (2)
مصنع غير مرخص للكمامات (2)

مصنع غير مرخص للكمامات (3)
مصنع غير مرخص للكمامات (3)

مصنع غير مرخص للكمامات (4)
مصنع غير مرخص للكمامات (4)
 

 


مصنع غير مرخص للكمامات

كمامات

القليوبية

القناطر الخيرية

تصنيع الكمامه

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