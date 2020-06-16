ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ومواد مطهرة مجهولة المصدر بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء،ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ومواد مطهرة مجهولة المصدر.

جاء ذلك ضمن خطة استمرار تكثيف حملات الرقابة ضد المتلاعبين في السلع ومواد التطهير والتعقيم بالمحافظة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كذا منع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار مكافحة عمليات الغش والتدليس في ظل الظروف الراهنة؛ تمكنت هيئه الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية، ومباحث التموين بالمحافظة، من ضبط مصنع غير مرخص بأبراج الربيع لصناعة الكمامات، يحتوي على 1550 كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية، وتعبئتها داخل عبوات بأسماء تجارية وهمية، لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتواجد كميات كبيرة من الأقمشة والأربطة، والعبوات، والماكينات المستخدمة في الإنتاج، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

وفي سياقٍ متصل، تم ضبط 50 زجاجة كحول إيثيلى 70% و150 بخاخه معتمه كحول ايثيلى 70%، و1000 عبوه هاند جيل كحول بدون فواتير و مجهولة المصدر بمكتب مستلزمات طبية بحى قباء، وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي إستمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع ومواد التطهير والتعقيم بالمحافظة، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر؛ أنه مازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة، وفرض سيادة القانون، بالتنسيق بين الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي، برئاسة الدكتور تامر حجازي، والرقابة التموينية، برئاسة محمد عبدالقوي.