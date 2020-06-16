اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وسيارة مبلغ بسرقتها بطنطا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:02 م
ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وسيارة مبلغ بسرقتها بطنطا هيروين - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكن العقيد حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته نصف كيلو هيروين وسيارة مبلغ بسرقتها و10جرام لمخدر الآيس.

 

كانت معلومات قد وردت لمفتش الاداره العامه لمكافحه المخدرات بوسط الدلتا، بقيام " م. م . ا. ا " عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزامه ترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته نصف كيلو هيروين و10 جرام لمخدر الايس وسيارة مبلغ بسرقتها ومبلغ مالى وخنجر، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مزرعة على مساحة 25 فدان بالبحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر، فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالى 25 فدان، بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيط قطعة الأرض،ا تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريباً" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة" .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط إثنين من المتهمين، بحوزتهم "56 ألف جنيه"- سيارة ربع نقل، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


اخبار عاجله

مكافحة المخدرات

طنطا

هيروين

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