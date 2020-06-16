اليوم السابع
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ضبط صاحب مخبز استولى على 1.3 مليون جنيه من أموال الدعم

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:55 ص
ضبط صاحب مخبز استولى على 1.3 مليون جنيه من أموال الدعم الخبز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1065) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزهاضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 1,780 طن سلع غذائية "لانشون- برجر") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وتمكنت الجهود من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية)، لحيازته ( 1,514 طن سلع غذائية "سكر حر– مسلى") (1812) عبوة سلع غذائية "زيت طعام- خل طعام" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط المديرالمسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة)، لحيازته ( 8112 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، خافض حرارة،كمامة ، ترمومتر") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزيتون (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (1332807) مليون جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراف نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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