صيادلة الإسكندرية تعلن رفضها قرار قصر بيع "الأزيثرومايسين"على المصرية للأدوية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة صيادلة الاسكندرية، رفضها القرار الصادر بقصر بيع "الازيثرومايسين " للجمهور على الشركة المصرية لتجارة الأدوية مع وضع نظام معقد لصرفها بالصيدليات عن طريق شركات التوزيع، مما يؤدي لتكدس الجمهور و تعرضهم للعدوي وصعوبة حصول المريض على علاجه - حسب البيان.

وحذر نقابة الصيادلة فى بيان صادر اليوم ،الشركة من الاستمرار في هذه الممارسات في هذه الفترة العصيبة، وإلا ستضطر النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ و قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ و دعوة الصيادلة لوقف التعامل تماما مع الشركة تطبيقا للقانون، وإعلاء للصالح العام وصحة المواطن المصري.

وفي النهاية ناشدت النقابة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري من أجل توفير جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة لحماية المواطن المصرى، لمواجهة هذا الوباء من خلال الطرق القانونية، وشركات التوزيع، وذلك فى الصيدليات العامة خط الدفاع الأول للمريض المصرى الذين تحملوا ولا زالوا الصعاب و التضحيات من أجل خدمته و توفير العلاج بشكل قانوني.