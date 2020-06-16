صور.. ولادتان قيصريتان لسيدتين مصابتين بكورونا بمستشفيى دمنهور وكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مستشفيات المعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى كفر الدوار العام حالتى ولادة قيصرية لسيدتين مصابين بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أسامة البلكى مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور إن عملية الولادة تمت بنجاح تحت إشراف طبى متخصص دون أى مشاكل للأم أو الجنين الذى تم وضعه فى حضانة .

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية الولادة القيصرية للسيدة المصابة بفيروس كورونا والتى تقيم بمركز أبو حمص وكذلك تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية .

كما شهدت مستشفى كفر الدوار العام والتى خصصت كمستشفى للعزل الصحى حالة ولادة جديدة لسيدة مصابة بفيروس كورونا.

وأجرى العملية فريق طبى متميز ضم الدكتورة سعدية غالي أخصائي النساء والتوليد والدكتور إسلام إبراهيم أخصائي التخدير والدكتور محمد النجار أخصائي الأطفال والدكتور سمير عطوة أخصائي الجراحة.

من جانبه أكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار إجراء العملية بنجاح كبير واتخاذ كافة الاجراءات والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال إجراء العملية الجراحية، مضيفا أن الحالة الصحية للأم ومولودتها جيدة للغاية ويتم تقديم الرعاية الطبية لهن على مدار الساعة نظرا للظروف الصحية التى تمر بها الأم.

يذكر أن مستشفى كفر الدوار العام بالبحيرة الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا قد شهد 3 حالات ولادة قيصرية لسيدات مصابين بفيروس كورونا منهم عملية ولادة لسيدة مقيمة بمركز ايتاى البارود انجبت بعد تأخر دام اكثر من 11عاما.

وكانت مستشفى كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت مؤخرا تعافى أكبر معمر فى مصر لرجل يبلغ من العمر اكثر من 93 سنة بعد احتجازه داخل المستشفى فى رحلة علاج قصيرة لم تتعدى 9 أيام فقط .

وأصبح تعافى هذه الحالة من فيروس كورونا حديث مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية لعدم توقع شفائها بهذه السرعة والتى أعطت بصيصا من الأمل لكبار السن لتعافيهم من هذا الفيروس اللعين.