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صور.. وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:36 ص
صور.. وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للوزيرة للإعلان عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالى 2020/2021 فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة.

وأضافت الوزيرة أن موضوع العلاوات الخمسة كان بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة فى ظل أزمة كورونا وأن القانون الذى صدر فى 2019.

 وأثنت الوزيرة على دور وزارة المالية فى دعمها لوزارة التضامن وأيضا المعاشاات العسكرية الذين كان لهم دور كبير فى إعداد القانون وكذلك الهيئة القومية للتأمين.
 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (20)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (21)
 
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نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (23)


نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (24)

 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (1)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (2)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (3)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (4)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (5)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (6)
 

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (7)
 

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (8)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (9)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (10)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (11)

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (12)

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (13)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (14)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (15)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (16)

 

 

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وزيرة التضامن

نيفين القباج

العلاوات الـخمسة لأصحاب المعاشات

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