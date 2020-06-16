صور.. مستشفى العجوزة تسجل ثامن حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بكورونا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت مستشفي العجوزة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تسجل اليوم الحالة الثامنة لولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) .

وقالت مستشفي العجوزة: وجاء ذلك عندما شعرت الأم بألم الولادة وعلى الفور اجتمع الفريق الطبي المعالج من استشارى النساء واستشاري التخدير وأخصائي الحضانات وفريق تمريض العمليات، ليبدأوا الملحمة.

وأضافت: جاءت للحياة مولودة كاملة النمو في حالة استقرار تام والأم في حالة صحية مستقرة جدًا .

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، استعرضت اليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.