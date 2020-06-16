اليوم السابع
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لمواجهة كورونا..

صور.. "كرم الشراقوة".. مواطن يصمم بوابة تعقيم وتطهير بمدخل مستشفى مشتول السوق

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:38 م
صور.. "كرم الشراقوة".. مواطن يصمم بوابة تعقيم وتطهير بمدخل مستشفى مشتول السوق كرم الشراقوة
الشرقية -فتحية الديب

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الشراقوة أهل كرم عبارة دائما يتم استخدامها للتعبير عن جود أبناء الشرقية وكرمهم والوقوف بجانب الدولة وقت المحن والأزمات، قام مواطن من أبناء مدينة مشتول السوق، بإنشاء بوابة تعقيم لوضعها بمدخل مستشفى مشتول العام، وتم تركيبها ظهر اليوم، بحضور الدكتور "حسام معروف" مدير مستشفى مشتول السوق، ومحمد محمود حجازى، رئيس مدينة مشتول السوق، وتهانى حسن، عضو المجلس القومى للمرأة بالشرقية، وممثلين من المجتمع المدنى.

وقال "هيثم الجبالى"، 45 سنة، من أبناء مدينة مشتول السوق، ويعمل فى تصنيع المعادن: فى الفترة الأخيرة ومع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، زاد معها جدعنة أبناء مشتول فى التطوع وتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى وتخصيص منازلهم أماكن للعزل، فقررت المشاركة مثلهم فى عمل الخير وصممت بوابة تعقيم لوضعها بمدخل المستشفى لتعقيم الدخول والخروج والمرضى.

 

موضحا: استغرقت 10 أيام فى تصنيعها، رافضا الإفصاح عن تكلفتها المادية، لكن أفصح عن عملية التصنيع صنعتها من كافر استانلس 304 داخل وخارج أرضية رخام، ولوحة حرارية ديجتال، تعمل عدد 7 رشاش، وسعة تخزينية للمياه تسع لتعقيم 200 فرد وقياس درجة حرارة المواطنين، وتركت للمستشفى عملية الأشراف على المادة المعقمة بها.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزى، مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزى.

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