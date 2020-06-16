صور.. صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم

الأقصر – أحمد مرعى

في ذكرى مرور 100 يوم على دخول مركب "أسارا" لمحافظة الأقصر وظهور أول حالات مصابة بفيروس كورونا بمصر، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل ومجهودات كل رجال الجيش الأبيض بالمستشفيات المختلفة حتى الآن.

وقالت المديرية عبر بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، عن حصاد الـ100 يوم لفيروس كورونا بالأقصر، أنه من يناير 2020 حتى مارس 2020، كان يوجد حوالى نصف مليون سائح بالأقصر، وبلغت العمالة بالفنادق المختلفة 8000 عامل، وعدد المرشدين السياحيين 3500 مرشداً، وكانت المديرية تقوم بأعمال تطوير لمستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولى، وكانت إمكانيات الصحة وقتها 523 سرير و108 عناية مركزة و95 جهاز تنفس صناعى.

ومع ظهور أول حالات فيروس كورونا بالأقصر، تم تشكيل غرفة عمليات بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعضوية إدارات الطب الوقائى والطب العلاجى، وتم إنشاء فريق التدخل السريع والمكون من أعضاء فريقى الطب الوقائى والطب العلاجى، وتم رفع درجة الإستعداد بكافة المستشفيات وبالأخص مستشفى الحميات والحجر الصحى بالمطار، وتم عقد إجتماعات مع مديريى المستشفيات والإدارات الصحية، ومكتب السياحة بالأقصر ومديرى المنشآت السياحية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تمت متابعة إجمالى عدد 5220 مخالطاً للحالات الإيجابية، وتم شراء مستلزمات طبية بـ6 ملايين جنية، بالاضافة لدعم وزارة الصحة المتكرر، وبلغ إجمالى المترددين على مستشفى الحميات 7963 مريض، كما تم تدريب فريق إكرام ضحايا كورونا المتطوعين لدفن المتوفيين بالفيروس، وتم عمل حجر منزلى للمنازل التى بها مخالطين للحالات بعد 15 عقار سكنى، بالإضافة لشارع سكنى و3 فنادق سياحية، وتم اغلاق 62 مصلحة حكومية ظهرت بها حالات إيجابية خلال تلك الفترة، وشددت المديرية، على أنه تم توزيع العلاج لحالات العزل المنزلى بالمدن والقرى، ونجحت خلال تلك الفترة مستشفى إسنا للحجر كافة مستشفيات العزل بأكبر عدد شفاء من الفيروس.



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (1)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (2)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (3)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (4)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (5)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (6)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (7)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (8)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (9)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (10)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (11)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (12)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (13)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (14)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (15)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (16)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (17)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (18)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (19)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (20)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (21)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (22)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (23)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (24)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (25)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (26)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (27)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (28)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (29)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (30)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (31)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (32)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (33)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (34)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (35)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (36)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (37)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (38)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (39)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (40)



صحة الأقصر تستعرض جهودها لمواجهة فيروس كورونا فى 100 يوم (41)