اليوم السابع
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صور.. رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام بالمحلة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:57 ص
صور.. رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام بالمحلة رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام
الغربية مصطفى عادل

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قام مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس المدينة برفع النفايات الطبية الخطرة والكمامات وبدل العزل الملقاة أسفل كوبري بنزايون بشارع البحر الرئيسي.
 

وقاد الحملة المحاسب مجدي ابو الفتوح نائب رئيس المدينة، وتم الدفع بعمال جهاز النظافه وتم رفع كميات كبيرة من الكمامات وبدل العزل والتخلص منها بحرقها لمنع النباشين من العبث فيها للحد من انتشار فيروس كورونا والأمراض الخطيرة.

 
وكانت  مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربيه قد شهدت كارثة بيئية بعد قيام إحدى المستشفيات بالمدينة لم يتم تحديدها حتي الأن، بالتخلص من الكمامات وبدل العزل والمخلفات الطبية الخطرة أسفل كوبري بنزايون بشارع البحر الرئيسي بالقرب من مستشفى مبرة المحلة ونادى قضاه المحلة.
 
وتظهر الصور تراكم كميات كبيرة من الكمامات وبدل العزل بالحوض المخصص لجمع القمامة أسفل الكوبري وتركها مرتعا للنباشين للعبث بها،  بدلاً من التخلص منها بطريقه آمنة الأمر الذي ينذر بكارثة انتشار فيروس كورونا والأمراض الخطرة.
 
وأثارت هذه المخلفات الطبية قلق وخوف المواطنين مطالبين بسرعه تحديد مرتكب واقعة التخلص منها بهذه الطريقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
وأكد المحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة، انه تم الدفع بحملة مكبرة من جهاز النظافه لازاله هذه المخلفات الطبية الخطرة والتعامل معها وفقا للإجراءات الاحترازية.
 
واضاف لـ"اليوم السابع" ان هذه الواقعه لن تمر مرور الكرام وسيتم محاسبه المسئول عنها بعد تحديده واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مؤكداً أنه سيتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصه بنادي قضاة المحلة وبنك مصر للتعرف على هوية من قام بالقاء هذه النفايات الخطرة ومحاسبته وتحرير محضر ضده.
 
رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام (1)
 

 

رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام (2)
 

 

رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام (3)
 

 

رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام (4)
 

 

رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام (5)
 

 

رفع النفايات الطبية الملقاة بالطريق العام (6)
 

 


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