صور.. رئيس مدينة إسنا فى اجتماع لبحث ورفع كفاءة مستشفى صدر إسنا والرمد

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، إجتماع تم خلاله إستعراض القوة الإستيعابية لمستشفى الصدر، والتي تم تجهيزها بـ16 سرير وفرشهم لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، بجانب الإستقبال وعمل المسحات لفرز المصابين، وسيتم توفير 20 طبيب بما يضمن تواجد الأطباء والتمريض يومياً داخل مستشفى الصدر، كما سيتم توفير ثلاجات لحفظ الأدوية وغسالات أوتوماتك لتعقيم المفارش.

وتم خلال الإجتماع بالنسبة لمستشفى إسنا (الرمد)، وتم حصر جميع المتطلبات لتوفيرها من أجهزة ضغط وأجهزة رسم القلب ومونيتور وتشغيل بنك الدم وتجهيز غرفة عمليات للحالات الطارئة وتركيب جهاز رسم قلب وجهاز سونار، وتم تكليف السيد مدير الإدارة الصحية بتجهيز جميع متطلبات المستشفى والتي تم ذكرها بعاليه، حيث حضر فعاليات الإجتماع كل من عضو مجلس النواب فيصل عبد الرحمن بدر راجح، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، والدكتور عبد الحميد صقر نائب مدير مستشفى اسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع كفاءة مستشفى الصدر ومستشفى الرمد بإسنا.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا، على تواجد الأطباء بصفة مستمرة خلال فترة عملهم لتخفيف العبء ولخدمة المرضي من أهالي اسنا، ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية التي تصل للنقل خارج المحافظة، وأرسل صورة من هذا الإجتماع إلى وكيل وزارة الصحة للمراقبة في جاهزية المستشفى بالمتطلبات من اليوم وحتى صباح يوم السبت الموافق 20-6-2020 مع منع الأجازات للأطباء.

وكانت قد زار لجنة محافظة الأقصر، أمس الأحد، مدينة إسنا لمتابعة الوضع الصحى داخلها، حيث قامت اللجنة بزيارة كافة المستشفيات داخل المدينة، عقب شكاوى الأهالى بعدم وجود مستشفى تخدم الأهالى بعد تحويل مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى، ومستشفى صدر إسنا للفحص والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا وتجهيزها بـ20 سرير لرعاية المصابين، حيث ضمت اللجنة كل من رندا سيف مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود ناصر عضو التفتيش بالمتابعة، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا.



رئيس مدينة إسنا فى إجتماع لبحث تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر إسنا والرمد (1)



رئيس مدينة إسنا فى إجتماع لبحث تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر إسنا والرمد (2)