صور.. حى العامرية يصادر 3 سيارات نقل للتجريف بجوار مدرسة بالإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلن حى العامرية أول مصادرة 3 سيارات نقل للتجريف والحفر بجوار مدرسة حكومية بنطاق الحى، وذلك بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، بضبط المخالفات و إعادة حالة الانضباط الى الشارع السكندرى، وأشار حى العامرية أول فى بيان له اليوم ،أن إدارة المتابعة الميدانية ورئيس غرفة العمليات بالحى ،قد قاموا بالتحفظ على عدد 3 سيارات نقل لقيامهم بتجريف وحفر بجوار سور المدرسة الثانوية الصناعية بالبتروكماويات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

واستكمالا لجهود الحي لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي ومتابعة حالة الشوارع بنطاق الحي ، قامت إدارة الصرف الصحي بالحي بتسليك وتطهير غرف تفتيش مساكن مبارك بلوك 22 وبلوك 265 ومساكن الجمهورية بلوك 1 وجاري المتابعة بجميع شوارع الحي ، كما قامت إدارة التطهير بإستكمال حملة مكافحة الذباب و البعوض وحملة مكافحة القوارض و حملة مكافحة فيروس كورونا بمنطقه قشوع ونجع العرجي .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على رؤساء الأحياء الجدد، أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بتواجد المسئولين بينهم ،و التواجد الميدانى المستمر لحل مشاكل الحى .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء الجدد بإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يفيد تحقيق نتائج وإنجازات على أرض الواقع، مشددًا عليهم بالتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع من يتقاعس عن أداء مهامه المكلف بها في الحي.



مصادرة 3 سيارات



مصادرة 3 سيارات



مصادرة 3 سيارات