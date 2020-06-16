صور.. جامعة سوهاج تكرم 16 فائز من مؤتمر شباب الباحثين الخامس

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 16 من اصحاب المراكز الاولى، الفائزين في المؤتمر الخامس لشباب الباحثين والذي نظمته الجامعة 18 فبراير الماضى، حضر التكريم الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر .

وقال عزيز إن المؤتمر كان له أثر بالغ الاهمية، في تنمية ودعم روح الإبداع لدى شباب الباحثين، تعمل على خلق افكار لفرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة، والمشاركة في حل مشكلات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الدراسات العليا و البحث العلمي، ساعد على دخول الجامعة في التصنيفات العالمية وحصولها على مراكز متقدمة في مجالات مختلفة .

وأضاف الدكتور أحمد سليمان أن الجوائز تم منحها لعدد 16 باحث اصحاب المراكز الثلاث الأولى من كل محور من المحاور الاربعة الذي تناولهم المؤتمر وهم " العلوم الطبية، العلوم الانسانية، العلوم الاساسية، العلوم الهندسية، بالاضافة الى تكريم 8 شركات ساهمت في رعاية المؤتمر .