اليوم السابع
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صور.. تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:40 ص
صور.. تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلقت إدارة المستشفى العام بالأقصر، حملات تطهير وتعقيم كامل لكل مداخل ومخارج المستشفى والمشرحة والمبنى القديم والطوارئ، وذلك في إطار مكافحة العدوى وفيروس كورونا، وتحت رعاية نائب مدير المستشفى الدكتورة أمل يوسف، حيث يتم هذا الإجراء يومياً من أجل سلامة المواطنين ليلاً ونهاراً.

وناشدت إدارة المستشفى المواطنين، ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بتجنب التجمعات وغسل الأيدي جيداً، وذلك لحماية أنفسهم من العدوى بالفيروس، حيث أوضح الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، أنه تم إستمرار عمليات تطهير مبنى مستشفى الأقصر العام، والتى شملت غرف الطوارئ وغرف المرضى وغرف العنايات المركزه وأماكن تواجد المواطنين، وذلك فى إطار مواصلة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الجميع والحد من إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بين الفريق الطبى.

وفى نفس السياق، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، استكملت رئاسة حي وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحى، أعمال رش وتطهير وتعقيم مستشفى الأقصر العام بشكل كامل وبصفة مستمرة، وذلك بهدف الحد من انتشاره لحماية الفريق الطبى وفرق التمريض بالمستشفى، وكذلك كافة الحالات والمرضى داخلها من العدوى.

ومن جانبه، أوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أن أعمال التطهير شملت المشرحة والبدروم المؤدى الى غسل الموتى ومداخل ومخارج المستشفى، يأتى ذلك انطلاقاً من حرص محافظة الأقصر على تهيئة كافة الظروف التى تكفل حماية وسلامة المرضى وعامليها والمواطنين داخل وخارج المستشفى .

وكان قد أعلن الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، أنه تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور حوالى أسبوعين على إصابته خلال دعم وفحص الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا داخل المستشفى قبل تحويلها للعزل الصحى.

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (1)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (1)

 

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (2)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (2)

 

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (3)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (3)

 

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (4)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (4)

 

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (5)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (5)

 

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (6)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (6)

 

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (7)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (7)

 

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (8)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (8)

 

تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (9)
تطهير وتعقيم شامل لأقسام وواجهات مستشفى الأقصر العام (9)

 


الاقصر

مستشفى الاقصر العام

رش غرف مستشفى الاقصر العام

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تعقيم مستشفيات الاقصر

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