صور.. تجميل كورنيش الزقازيق بالأشجار ودهان الأعمدة والبلدورات فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

نفذت إدارة الدهانات وتجميل الطرق برئاسة حي ثانٍ الزقازيق، برئاسة ثناء فوزي، رئيسة الحي، اليوم الثلاثاء، أعمال تجميل منطقة شارع "الكورنيش"؛ وذلك بدهان الأشجار بالجير وبقي الأعمدة بالبرونز، بدايةً من ديوان عام المحافظة، وحتى مستشفى "المبرة".

ومن المقرر استكمال باقى الدهانات والأشجار حتى كلية التجارة بشارع "جمال عبدالناصر"، ضمن جهود تجميل المنطقة وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لها.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التجميل و التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس