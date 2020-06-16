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صور.. القومي للمرأة بالشرقية يستخرج 187 بطاقة رقم قومي مجانا للنساء

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:24 م
صور.. القومي للمرأة بالشرقية يستخرج 187 بطاقة رقم قومي مجانا للنساء إستخراج بطاقات بالشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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استخرج فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية اليوم 187 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية وذلك بقرى ومراكز مشتول السوق وفاقوس والقنايات وأبوحماد.

وقالت مقررة فرع المجلس بالشرقية، إن المجلس يحرص على توفير بطاقات الرقم القومى للسيدات والفتيات المستحقات، ذلك يإتي  في إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة في استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات الغير قادرت بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس علي مساعدة المرأة في إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها علي الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وفي سياق متصل يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بالتنسيق  مع مبادرة  " إرادة شعب الشرقية،"حملات التوعية بالقرى والنجوع لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك في الحملات عدد من الرائدات الريفيات، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقري ونقل طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة،لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين  من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والمجلس القومي للمرأة، لتقديم التوعية للأهالي بقري ونجوع المحافظة، ضد فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وضرورة إرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعى.

استخراجة بطاقة رقم قومى (1)
 

 

استخراجة بطاقة رقم قومى (2)
 

 

استخراجة بطاقة رقم قومى (3)
 

 


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