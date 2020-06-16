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صور.. التضامن: 2.4 مليون مستفيد من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بقيمة 28 مليار جنيه

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:46 ص
صور.. التضامن: 2.4 مليون مستفيد من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بقيمة 28 مليار جنيه نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن القانون الجديد أن أصحاب المعاشات المستحقين العلاوات اخمسة 2.4 مليون قيمة العلاوات 28 مليار جنبه 7 مليارات جنيه سنويا، وأن أصحاب المعاملات زيادة 14% ثم يضاف اليها زيادة التدرج 5 علاوات السابقة وكذلك المجمد عن الفترة السالبة وكذلك الريادة الخاصة بالخمس العلاوات وتعد مذكرة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتماد قواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

وأضافت الوزيرة أن هيئة التأمينات منحت تسهيلات لـ 10 قطاعات بسبب أزمة كورونا وكذللك يوجد حماية اجتماعية للصيادين وعمال المقاولات والمخابز وفيه منهم يدخل التامين الصحى ومنهم من يحصل على بطاقات تموين وأن عدد أصحاب المعاشات 10 ملايين، موضحة أن الحد الأدنى للمعاشات حاليا 900 جنيه، فى حين كان فى 2014، بقيمة 450 جنيه وان المبالغ المنصرفة للمعاشات عام 2014 كانت 86.5 مليار عام والآن 240 مليار جنيه التكلفة السنوية للمعاشات كما يوجد زيادة معاشات جزئى إصابات لمن تعرض للإصابة.
 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (20)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (21)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (22)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (23)


نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (24)

 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (1)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (2)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (3)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (4)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (5)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (6)
 

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (7)
 

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (8)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (9)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (10)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (11)

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (12)

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (13)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (14)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (15)
 
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (16)

 

 

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (17)

 

 

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نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ (19)

 


وزيرة التضامن

نيفين القباج

العلاوات الـخمسة لأصحاب المعاشات

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