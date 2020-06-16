صور .. اضبط مخالفة .. تجمعات أمام مكتب تأمينات بالشرقية رغم كورونا

الشرقية -فتحية الديب

أعرب عدد من الأهالى بالشرقية، عن استيائهم من تكدس وزحام عدد من المترددين علي مكتب تأمينات منيا القمح ، اليوم، خوفا من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد لعدم اتباع الإجراءت، والتباعد الإجتماعي بين المواطنين.

وقال أحد الشباب المقيمين بالمنطقة الكائن بها مكتب تأمينات مدينة منيا القمح، إن المنطقة تشهد يوميا تكدس وزحام المواطنين لقضاء مصالحهم من المكتب دون إتباع البعض الاجراءت الاحترازية، فضلا عن عدم تنظيم عملية التعامل مع المواطنين من قبل مكتب التأمينات، مطالبا: رئيس مجلس مدينة منيا القمح بتشكل لجنة لمتابعة الوضع وخاصة أنه يتكرر يوميا.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.