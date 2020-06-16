اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "اتحضر للأخضر" تصل الى منطقة "أبو قير" شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:48 م
صور.. "اتحضر للأخضر" تصل الى منطقة "أبو قير" شرق الإسكندرية مبادرة إتحضر للأخضر
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى المنتزه ثان ، شرق الإسكندرية ، انطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر" بمنطقة أبو قير ، وذلك من خلال التنسيق بين إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمنتزه ثان، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وبمساعدة اللجان الشعبية ، حيث تم متابعة فعاليات المبادرة بمنطقة برادايس بأبى قير .

 

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم ،أن الحملة تأتى فى إطار فعاليات حملة "اتحضر للأخضر"، أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

 

حيث تشتمل المبادرة على نشر الوعى بين المواطنين وعدم القاء المخلفات بالشارع حفاظا على البيئة ، كما تتضمن زراعة الأشجار المثمرة والنباتات الخضراء بشوارع المنطقة وبمحيط المساجد والكنائس والمدارس وسيتم تفعيل المبادرة بمنطقة أبى قير بالكامل ، وجارى تعميمها بمختلف قطاعات حى ثان المنتزه .

من جهه أخرى قامت المراقبة العامة للنظافة والتجميل بحى ثان المنتزه ، اليوم الثلاثاء ، بإستكمال أعمال رفع المخلفات (الهيش والبوص) ومخلفات الأشجار ، وتراكمات الأتربة المتواجدة خلف كلية التربية الرياضية بمنطقة طوسون ، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس حى ثان المنتزه ، للحفاظ على المظهر العام والجمالى ولمجابهة مسببات التلوث البيئى بنطاق الحي.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المبادرة تدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها ، وتسلط الضوء على دور الشباب فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر فى العمل البيئى ، كما تعتمد على مواصلة الجهود والإجراءات لمواجهة تلوث الهواء من خلال نشر زراعة النباتات.

 

اتحضر للاخضر بالاسكندرية (1)
اتحضر للاخضر بالاسكندرية (1)

 

اتحضر للاخضر بالاسكندرية (2)
اتحضر للاخضر بالاسكندرية 
اتحضر للاخضر بالاسكندرية (3)
اتحضر للاخضر بالاسكندرية 
اتحضر للاخضر بالاسكندرية (4)
اتحضر للاخضر بالاسكندرية 
اتحضر للاخضر بالاسكندرية (5)
اتحضر للاخضر بالاسكندرية 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

اتحضر للاخضر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة