صور.. "اتحضر للأخضر" تصل الى منطقة "أبو قير" شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزه ثان ، شرق الإسكندرية ، انطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر" بمنطقة أبو قير ، وذلك من خلال التنسيق بين إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمنتزه ثان، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وبمساعدة اللجان الشعبية ، حيث تم متابعة فعاليات المبادرة بمنطقة برادايس بأبى قير .

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم ،أن الحملة تأتى فى إطار فعاليات حملة "اتحضر للأخضر"، أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

حيث تشتمل المبادرة على نشر الوعى بين المواطنين وعدم القاء المخلفات بالشارع حفاظا على البيئة ، كما تتضمن زراعة الأشجار المثمرة والنباتات الخضراء بشوارع المنطقة وبمحيط المساجد والكنائس والمدارس وسيتم تفعيل المبادرة بمنطقة أبى قير بالكامل ، وجارى تعميمها بمختلف قطاعات حى ثان المنتزه .

من جهه أخرى قامت المراقبة العامة للنظافة والتجميل بحى ثان المنتزه ، اليوم الثلاثاء ، بإستكمال أعمال رفع المخلفات (الهيش والبوص) ومخلفات الأشجار ، وتراكمات الأتربة المتواجدة خلف كلية التربية الرياضية بمنطقة طوسون ، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس حى ثان المنتزه ، للحفاظ على المظهر العام والجمالى ولمجابهة مسببات التلوث البيئى بنطاق الحي.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المبادرة تدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها ، وتسلط الضوء على دور الشباب فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر فى العمل البيئى ، كما تعتمد على مواصلة الجهود والإجراءات لمواجهة تلوث الهواء من خلال نشر زراعة النباتات.



اتحضر للاخضر بالاسكندرية (1)



اتحضر للاخضر بالاسكندرية



اتحضر للاخضر بالاسكندرية



اتحضر للاخضر بالاسكندرية