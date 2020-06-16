اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:00 م
صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: نيفين القباج: نسبة الزيادة المقررة تصل إلى 14%.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو

 

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:
 

نيفين القباج: نسبة الزيادة المقررة تصل إلى 14%.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو.. وزيرة التضامن الاجتماعى: إجمالى تكلفة الزيادات 25 مليار جنيه.. والمعاشات قفزت من 86.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 236 مليارًا في 2020

وزير الطيران: 315 رحلة استثنائية.. نقل 57 ألف مصرى من العالقين بالخارج خلال 3 أشهر.. «القابضة للمطارات»: 269 مليون جنيه خسائر بسبب أزمة كورونا
 

رئيس الوزراء يستعرض مبادرة «الثقافة بين إيديك» مع إيناس عبدالدايم.. 27 مليون زائر لقناة وزارة الثقافة على يوتيوب.. 1.8 مليون شاهدوا الفيديوهات بإجمالى 232 ألف ساعة

أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة «العربية»
 

«السيسى» يتابع تطوير العمل بالقضاء وإجراءات الوقاية من كورونا.. الرئيس يوجه بتعزيز الجهود وإحكام الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والموظفين

وثيقة تاريخية ننفرد بنشرها.. الشيخ زايد يرسل 17 مليون دولار سرا لمصر عام 1970.. أبو ظبي تساند مصر قبل إعلان الاتحاد بـ18 شهرًا.. عبد الناصر: راجل كويس وبعت بدون ما نطلب
 

3.7 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.. توفير 280 ألف وظيفة.. ومدبولى: نعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجًا

40 مليون كمامة على بطاقات التموين أول يوليو.. مفاوضات لاختيار أفضل الأنواع المطابقة للمواصفات القياسية.. ولجنة لتحديد سعر عادل
 

معارك مصر وتركيا.. و«القلم السابع» فى ليبيا.. قصة هزيمة أنقرة أمام القاهرة منذ 2011 حتى الآن

151 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لدعم موازنة الطاقة.. وزارة التعاون الدولى توفر حزم تمويل سريع من شركاء التنمية
 

p
 

 

 


صرف العلاوات الخمس

بطاقات التموين

مراجعات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة