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صحيفة معاريف: إحصائية تكشف عن حدوث 50 جلطة دماغية يومياً في إسرائيل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:49 م
صحيفة معاريف: إحصائية تكشف عن حدوث 50 جلطة دماغية يومياً في إسرائيل المخ
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت إحصائية رسمية نشرتها صحيفة " معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أنه تحدث يوميا أكثر من 50 جلطة دماغية فى إسرائيل، بمعدل حالة كل أقل من نصف ساعة معظمها نتيجة نقص الدم الموضعي.

وأوضحت الدراسة الطبية أن خُمس الحالات تحدث مع الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، والحالات عند العرب أكثر مقارنة باليهود: تحدث نحو 19 ألف حالة جلطة دماغية حادة فى السنة، والتى تمثل حوالى 50 حالة دماغية يوميا.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالى خُمس الحالات تحدث مع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، مقارنة بنحو 31% من أولئك الذين بلغوا 80 عاما أو أكثر، ويعانى الرجال من السكتة الدماغية أكثر من النساء (حوالى 55%)، وتحدث الحالات عند العرب أكثر مقارنة باليهود داخل إسرائيل.

وتابعت معظم الجلطات هى نتيجة لنقص دم موضعى ينتج عن توقف تدفق الدم، وينجم النزف الدماغى الداخلى عن تمزق فى الاوعية الدموية فى المخ. وعامل الخطورة الرئيسى لهذا هو ارتفاع ضغط الدم الذى يضعف جدران الأوعية الدموية التى ربما ينفجر تحت هذا الضغط.


إسرائيل

تل ابيب

جلطات دماغية

دراسة طبية

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