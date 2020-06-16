"صحة الغربية" تحرر 231 محضرا وإعدام 358 كيلو لحوم فاسدة

الغربية عادل ضرة

أعلنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية، عن تحرير231 محضرا وإعدام 358 كيلو جراما لحوم و250 كيلو طحينه غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال حملة مكبرة على قرى ومراكز محافظة الغربية من بداية الشهر الحالي.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية والدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائى والدكتوره فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبة الأغذية.

وكان وكيل وزارة الصحة بالغربية قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية، وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسه الشناوى نجم مراقب عام الاغذيه بالمديرية، وتم المرور على 472 منشأة،و تحرير 236 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

كما تم سحب 949 عينة للتحليل بالمعامل المركزية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والاستخدام الآدمي، وإعدام 46 لتر من الزيوت والعصائر وذلك أثناء المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية لكافة بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد على أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات والنظافة الشخصية لكافة العاملين والتأكيد على غسل الأيدى والتعقيم والتطهير المستمر.