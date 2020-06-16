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"صحة الشرقية" توزع حقائب أدوية لمخالطى حالات كورونا بمنازلهم.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:30 م
"صحة الشرقية" توزع حقائب أدوية لمخالطى حالات كورونا بمنازلهم.. صور "صحة الشرقية" توزع حقائب أدوية لمخالطى حالات كورونا بمنازلهم.
الشرقية - إيمان مهنى

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وزعت مديرية الصحة بالشرقية ، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة  حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، وفقاً للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، في بيان، أن الفرق تقوم بحصر جميع المستهدفين وتحديد عناوينهم ووسيلة الإتصال بهم، وتقوم يومياً بالإنتشار في جميع القري والنجوع بالمحافظة، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الإستخدام، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما يتم تقديم التوعية للحالات التي يتم تسليمها العلاج بالمنزل، وشرح كيفية الإستخدام، مع إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً علي صحتهم وسلامتهم .

في سياق ذاته ، قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالإستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب الفريق الطبي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوي وفريق الجودة وفريق الصحة والسلامة المهنية بمستشفيات "حميات الزقازيق، وأولاد صقر، وههيا، ومشتول السوق، والحسينية، والصالحية الجديدة، وبلبيس المركزي"، بإشراف مديري هذه المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفي، علي طرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومنع إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع المرضي المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وكيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي أثناء التعامل معهم.

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