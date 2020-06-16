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شركة سانوفى تعلن استثمار 610 ملايين يورو فى إنتاج اللقاحات فى فرنسا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:54 م
شركة سانوفى تعلن استثمار 610 ملايين يورو فى إنتاج اللقاحات فى فرنسا سانوفى
كتب : أحمد علوى

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أعلن المختبر الفرنسى التابع لشركة سانوفى أنه سيستثمر 610 ملايين يورو فى البحث وإنتاج اللقاحات فى فرنسا ، خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لأحد مصانعه.

وستستثمر المجموعة ما يقرب من نصف مليار يورو فى مصنع جديد لإنتاج اللقاحات فى Neuville-sur-Saône فى منطقة ليون، كما سيتم إضافة 120 مليون يورو لإنشاء مركز جديد للبحث والتطوير فى وقال فى بيان صحفى موقع سانوفى باستور فى مارسى ليتويل.

وفى وقت سابق، أعلنت شركة سانوفى الفرنسية إنها ستراجع المعلومات المتاحة وستجرى مشاورات قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم تسجيل المرضى مرة أخرى فى التجارب السريرية على عقار هيدروكسى كلوروكوين المتعلقة بفيروس كورونا بعد قرارها بوقف التجارب خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" كانت الشركة قد أعلنت فى 29 مايو إنها توقفت عن تجنيد أشخاص جدد فى تجربتين سريريتين على هيدروكسى كلوروكين حتى يتم التخلص من المخاوف بشأن السلامة بعد قرار منظمة الصحة العالمية بإيقاف تجربة كبيرة، ولكن سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية استكمالها التجارب على العقار واستأنفها التجارب البشرية عليها، وقال متحدث باسم سانوفى "سنراجع المعلومات المتاحة ونجرى مشاورات فى الأيام المقبلة لإعادة تقييم موقفنا".


فرنسا

ماكرون

سانوفى

كورونا

اخبار العالم

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