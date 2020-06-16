اليوم السابع
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شرطة ألمانيا تضبط 3 نساء يقطفن أوراق العنب لعمل محشى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:16 م
شرطة ألمانيا تضبط 3 نساء يقطفن أوراق العنب لعمل محشى ورق العنب
كتبت: هناء أبو العز

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ضبطت شرطة  بلدة ألسباخ جنوب ولاية هيسن الألمانية، ثلاث نساء يقطفن أوراق كروم العنب، وفقا لما نشره الموقع الالكتروني لراديو "FHH".
 
وأشار موقع دويتشه فيله الألمانى، أن رجال الشرطة فوجئوا بالنساء بين كروم العنب المنتشرة، ويقطفن الأوراق ويضعونها في أكياس كبيرة، وقاموا بالتوجه نحو النساء لمعاينة ما بين أيديهن، ليكتشفوا أنهن قمن بقطف أوراق العنب بكميات كبيرة، ويقدر المحققون أن قيمتها تصل حتى ألف يورو، حسبما ذكرت صحيفة "مانهايمر مورجن". 
 
وتعتقد الشرطة أن النساء قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها للأكل ضمن وصفات شرقية خاصة، منها "محشي ورق العنب"، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها عناصرها بضبط أشخاص يقطفون أوراق كروم العنب، ففي نهاية الأسبوع الماضي تم ضبط رجل يحاول تحميل أكياس كبيرة معبأة داخل سيارة.
 
الطريف أن دائرة الشرطة أصدرت تحذيرًا رسميًا من عواقب  قطف هذه الأوراق وأكلها وذلك تجنبًا للأمراض، بحسب الراديو الألماني.
 
وأوضحت الشرطة أنه يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق؛ حفاظا على الصحة العامة، كما أن القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأوراق من أجل أن تنموا وتنضج. 
 
ولم يتسن معرفة مصير النساء الثلاث اللواتي تم ضبطهن من قبل عناصر الشرطة، ولا مصير الرجل الذي تم ضبطه الأسبوع الماضي، لكن من المفترض أن ترفع ضدهم دعاوى جنائية بتهمتي السرقة وإتلاف أموال الغير، بحسب مانهايمر مورجن.

ورق العنب

ألمانيا

الشرطة الألمانية

المحشى

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