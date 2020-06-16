اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:14 م
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شحن 5000 طن أسمنت وتدوال 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:01 م
شحن 5000 طن أسمنت وتدوال 22 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة DIMITRY DONSKY  والتى ترفع علم مولدوفيا ويبلغ طولها 138 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 5000 طن أسمنت من الميناء.

وبلغ إجمالى حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرًا إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%.

كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضى رغم تباطؤ النمو التجارى والركود الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعًا فى أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

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