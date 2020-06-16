شباب قرية الدير يجهزون العمارة السكنية وفرشها لخدمة عزل مصابى كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق شباب قرية الدير وأعضاء اللجنة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا بالقرية، اليوم الثلاثاء، فى أعمال تجهيز العمارة السكنية التى تم تسليمها لهم من المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، عقب موافقة وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، على تخصيص عمارة بالقرية لعزل الحالات المصابة بكورونا من أبناء القرية فيها خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور محمد سلطان منسق اللجنة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا بقرية الدير لـ"اليوم السابع"، أن الشباب بالقرية إنطلقوا اليوم فى عمليات النظافة والتجهيز للعمارة والشقق داخلها بالكامل، ونقل الأسرة الـ50 التى تم توفيرها بأيادى شباب وكبار القرية بالتعاون والتكاتف فيما بينهما إلى منطقة العمارات السكنية، وذلك لإنهاء عملية الفرش والتجهيز بكافة المتطلبات خلال الأيام المقبلة، لبدء نقل المصابين لها نهائية الأسبوع الجارى.

وجاء ذلك بعد إعلان محافظة الأقصر عن موافقة وزارة الإسكان على تخصيص عمارة لخدمة عزل مصابى القرية، وذلك فى خطوة سريعة عقب نشر "اليوم السابع" تقريرا رصد خلاله أزمة أهالى قرية الدير الذين اشتكوا من كثرة حالات العزل المنزلى والتى لا يتم تطبيق العزل لها على أكمل وجه يحمى المخالطين من العدوى، وطالبوا بضرورة دعمهم بتوفير مكان لعزل الحالات بالقرية داخله، وأبدوا استعدادهم لتوفير كافة المتطلبات لتجهيز وفرش مقر العزل بالكامل، وفى نفس اليوم من رصد الشكوى تم عرضها على قيادات الحكومة وتمت الإستجابة لخدمة الأهالى.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر أنه تم عقد اجتماع برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الإثنين، بحضور قيادات مدينة إسنا ووكيل وزارة الصحة وعضو مجلس النواب العمدة فيصل راجح ومدير الإدارة الصحية بإسنا، وأسفر عن موافقة المحافظ بعد التواصل مع وزير الإسكان على منح إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى للأسر غير القادرة بقرية الدير، وأضاف محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن ذلك جاء لتلبية لرغبة المواطنين بإشراف طبي من صحة الأقصر مع تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ برمد إسنا، والتشديد على التزام الفريق الطبي بالعمل في كل المواقع التي تخدم المرضي، حيث تقدمت المحافظة بالشكر والتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على موافقته على تخصيص إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى.



شباب قرية الدير ينتصرون وينطلقون فى تجهيز العمارة السكنية (1)



شباب قرية الدير ينتصرون وينطلقون فى تجهيز العمارة السكنية (2)



شباب قرية الدير ينتصرون وينطلقون فى تجهيز العمارة السكنية (3)



شباب قرية الدير ينتصرون وينطلقون فى تجهيز العمارة السكنية (4)