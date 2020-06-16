سياحة البحر الأحمر : 20 فندقا تمت معاينتهم من قبل اللجان المختصة

قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن لجان التفتيش المكونة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة، وغرفة المنشآت السياحية، عاينت حتي الآن 20 فندقا جديدا، للتأكيد من بالضوابط والشروط التي اقرها مجلس الوزراء لاستقبال نزلاء .
وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم الثلاثاء تمت معاينة 4 فنادق جديدة ضمن ال 20 فندق الذى تمت معاينتهم مضيفه أن سيتم تسليم تلك الفنادق شهادات الصحة والسلامة خلال الاسبوع المقبل .
وكشفت مدير مكتب السياحة بالبحر الاحمر، أنه تم تسليم 72 فندق من قبل لشهادات الصحة والسلامة وسيتم تسليم الفنادق الذي تمت معاينتها خلال الفترة القليلة المقبلة .
وتابعت أن اللجان تقوم بالتفتيش علي الفنادق بدقة شديدة للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات قبل تسليمهم شهادات الصحة والسلامة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار .
كانت أعلنت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، من قبل أن من بين تلك الفنادق 41 فندقا سياحيا تم تسليمه الشهادات قبل عيد الفطر المبارك واستقبلوا بالفعل سياحة داخلية في البداية بنسبة 25 %، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.
وتابعت: أن جميع المنشآت التي تسلمت شهادة الصحة السلامة تسلمتها عقب ايفاد لجان فحص وتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.
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