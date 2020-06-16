سياحة البحر الأحمر : 20 فندقا تمت معاينتهم من قبل اللجان المختصة

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم الثلاثاء تمت معاينة 4 فنادق جديدة ضمن ال 20 فندق الذى تمت معاينتهم مضيفه أن سيتم تسليم تلك الفنادق شهادات الصحة والسلامة خلال الاسبوع المقبل .

وكشفت مدير مكتب السياحة بالبحر الاحمر، أنه تم تسليم 72 فندق من قبل لشهادات الصحة والسلامة وسيتم تسليم الفنادق الذي تمت معاينتها خلال الفترة القليلة المقبلة .

وتابعت أن اللجان تقوم بالتفتيش علي الفنادق بدقة شديدة للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات قبل تسليمهم شهادات الصحة والسلامة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار .