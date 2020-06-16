سلسلة فنادق هيلتون العالمية تخفض 2100 وظيفة حول العالم

رويترز

قالت سلسلة فنادق هيلتون وورلد وايد هولدينجز اليوم الثلاثاء إنها ستخفض قوتها العاملة الأساسية بحوالي 22 في المئة، أو 2100 وظيفة، بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألحقت ضررا شديدا بقطاع السفر العالمي.