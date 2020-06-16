اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:18 م
خالد صلاح
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سلسلة فنادق هيلتون العالمية تخفض 2100 وظيفة حول العالم

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:51 م
سلسلة فنادق هيلتون العالمية تخفض 2100 وظيفة حول العالم فندق هيلتون فى نيويورك
رويترز

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قالت سلسلة فنادق هيلتون وورلد وايد هولدينجز اليوم الثلاثاء إنها ستخفض قوتها العاملة الأساسية بحوالي 22 في المئة، أو 2100 وظيفة، بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألحقت ضررا شديدا بقطاع السفر العالمي.

وقررت الشركة أيضا تمديد إجازات غير مدفوعة الأجر وخفض ساعات العمل وتخفيضات الرواتب للعاملين الأساسيين لما يصل إلى ثلاثة أشهر إضافية.

وقال الرئيس التنفيذي كريستوفر ناسيتا في بيان "لم يحدث قط في تاريخ هيلتون على مدار 101 عام أن واجهت صناعتنا أزمة عالمية تسببت في تعطل شبه تام للسفر."

 


هيلتون

اقتصاد

وظائف

تخفيض

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