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سفير واشنطن لدى ليبيا: سوء معاملة المصريين فى ترهونة تتطلب تحقيقا فوريا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:48 م
سفير واشنطن لدى ليبيا: سوء معاملة المصريين فى ترهونة تتطلب تحقيقا فوريا السفارة الامريكية فى ليبيا
كتب سمير حسنى

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دعا ريتشارد نورلاند سفير واشنطن في ليبيا، إلى التحقيق الفوى والشامل فى سوء معاملة المصريين فى ترهونة، مشددا على أن سوء المعاملة للمصريين في ترهونة تصدم الضمير.

وأعرب سفير واشنطن في ليبيا عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية في ترهونة، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ورحبت البعثة، في بيان لها، بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بهذا الخصوص، مطالبة السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.

كانت جامعة الدول العربية قد أعربت عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً.

كما ناشدت الجامعة العربية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، السلطات في ليبيا بإجراء تحقيق متكامل بخصوص التقارير الخاصة باكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة الليبية، خلال الأيام الماضية.


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