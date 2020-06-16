اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير ألمانيا بالقاهرة: التعليم مفتاح التقدم والآفاق المستقبلية فى مصر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:09 م
سفير ألمانيا بالقاهرة: التعليم مفتاح التقدم والآفاق المستقبلية فى مصر سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سيريل جان نون سفير المانيا بالقاهرة، أن التعليم هو مفتاح التقدم والآفاق المستقبلية، موضحًا أن فى بلد مثل مصر بها عدد كبير من الشباب، فإن الاستثمار فى التعليم يعنى فى الوقت ذاته الاستثمار فى المستقبل.

وأشار السفير الألمانى - فى بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن الاتفاقية الحالية هى نتيجة أخرى للتعاون الانمائى الناجح والوثيق بين مصر وألمانيا.
وأضاف أن ألمانيا تدعم مصر فى التوسع فى نظام التعليم الفني، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقعت مع بنك الائتمان لإعادة التنمية الألمانية، اتفاقية لتطوير مراكز الكفاءة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى بقيمة 41.5 مليون يورو .

 

 


ألمانيا

مصر

القاهرة

التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة