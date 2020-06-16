سعر سلة أوبك اليوم يسجل 35.09 دولارًا للبرميل

كتبت – مروة الغول

بلغ سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا 35.09 دولارًا للبرميل يوم الاثنين ، مقارنة بـ 35.06 دولارًا يوم الجمعة السابق ، وفقًا لحسابات أمانة أوبك وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الجابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

حققت أسعار النفط مكاسب هامشية اليوم الثلاثاء، بعد تكبدها خسائر في وقت سابق، بفضل الآمال في مزيد من خفض إمدادات الخام مما أبطل أثر بواعث القلق من تقلص الطلب على الوقود بفعل زيادة جديدة في إصابات فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وكان خام برنت مرتفعا تسعة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 39.81 دولار للبرميل، بعد صعوده 2.6 بالمئة أمس الاثنين. وزاد الخام الأمريكي ثلاثة سنتات أو حوالي 0.1% ليسجل 37.15 دولار للبرميل، بعدما أغلق مرتفعا 2.4 % في الجلسة السابقة.

تراجعت اليوم صادرات النفط العراقية ثمانية بالمئة بما يعادل 300 ألف برميل يوميا منذ بداية يونيو، وفقا لبيانات الشحن ومصادر في القطاع، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يقترب من الوفاء بتعهده في اتفاق خفض الإمدادات بقيادة أوبك وبلغ متوسط صادرات جنوب العراق في أول 14 يوما من يونيو الجاري 2.93 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون وتتبع منفصل لحركة الناقلات من مصدرين بالقطاع. يقل هذا 170 ألف برميل يوميا عن الرقم الرسمي لصادرات الجنوب في مايو وفقا لرويترز .