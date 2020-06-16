اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

زلزال بقوة 5.2 ريختر على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة دون خسائر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:08 م
زلزال بقوة 5.2 ريختر على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة دون خسائر زلزال فى مصر يسجله مقياس ريختر
كتب محمود راغب وعماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت الشبكة القومية للزلازل، مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد.

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالى

القوة 5.2 درجة على مقياس ريختر
خط العرض      27.2087°  شمالا
خط الطول       34.7044°     شرقا
العمق: 10 كم

وشعر به عدد من المواطنين داخل بعض المدن القريبة ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

 


البحوث الفلكية

معهد الفلك

هزه ارضيه

زلزال

زلزال فى مصر

زلزال فى البحر الأحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشبكة القومية للزلازل تكشف تفاصيل الهزة الأرضية بشمال شرق العريش.. فيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 04:14 م

الشبكة القومية للزلازل: هزة أرضية على بعد 140 كم من جنوب العريش بقوة 3.7 ريختر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:56 م

بعد تحذيرات من تأثير خسوف القمر على النشاط الزلزالى.. خبراء: ليس بالضرورة أن يعقب كل خسوف نشاط زلزالى.. ورئيس الشبكة القومية للزلازل: التأثير يكون على مناطق الأحزمة الزلزالية الكبرى بالمحيطات وعلى المدى البعيد

الأربعاء، 30 يناير 2019 03:00 ص

ومن الزلازل ماقتل.. 5 زلازل ضربت العالم صنفت ضمن الأكثر فتكا.. أبرزها شانسى بالصين قتل 830 ألف شخص.. رئيس الشبكة القومية للزلازل يكشف أشهر 8 هزات أرضية بمصر فى الـ 100سنة الماضية.. زلزال 1992 كان الأكثر خسائر

الأربعاء، 02 يناير 2019 01:34 ص

رئيس الشبكة القومية للزلازل: يستحيل التنبؤ بالزلازل على مستوى العالم

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 07:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة