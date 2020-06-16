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زراعة الوادى الجديد: الانتهاء من توريد 276,4 ألف طن قمح لصوامع التخزين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:42 ص
زراعة الوادى الجديد: الانتهاء من توريد 276,4 ألف طن قمح لصوامع التخزين صوامع القمح - ارشيفيه
الوداى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن حصاد 192 ألفا و701 فدان قمح على مستوى المراكز الإدارية الخمسة ومنطقة شرق العوينات وهي جميع المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم، وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، المهندس إسماعيل رضوان، أن المساحة التي جرى حصادها من المحصول جرى توريد 276 ألفا و424  طن قمح من خلالها حتى الثلاثاء الموافق 16يونيو الجاري، وذلك للصوامع داخل وخارج المحافظة، بينما جرى توريد 228 ألفا و764 طن قمح للصوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة.

قال إسماعيل، في بيان صحفي، إن موسم حصاد القمح وتوريده واستلامه من المزارعين سينتهي في شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.

جدير بالذكر، أن مديرية التموين بالمحافظة، أعلنت في شهر مارس الماضي مواقع تخزين الغلال المحلية بنطاق المحافظة والتي بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع خارج المحافظة واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد.

 

 


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