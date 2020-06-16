اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:44 م
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واتخاذ مصر قاعدة إقليمية لتصدير المنتجات المصرية ..

رئيس هيئة الاستثمار: ندعم جهود الشركات الخاصة لزيادة إنتاجها وتعميق المكون المحلى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:36 م
رئيس هيئة الاستثمار: ندعم جهود الشركات الخاصة لزيادة إنتاجها وتعميق المكون المحلى جانب من الاجتماع
كتب محمد أسعد

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مدير شركة "سيجنفاي مصر": نرغب في زيادة استثماراتنا في السوق المصرية من خلال زيادة حجم الإنتاج من 2 مليون وحدة إضاءة في عام  2020 إلى  7 ملايين وحدة مع نهاية عام 2022 

 
 
عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع محمد أبو العزايم، مدير عام شركة  "سيجنفاي مصر" بمصر وشمال شرق إفريقيا  (فيليبس للإضاءة سابقا)، حيث بحث الجانبان الخطط الاستثمارية للشركة في المرحلة الحالية والمستقبلية، والتي تتضمن استثمارات جديدة، وفرص تصدير للقارة الإفريقية، وذلك في إطار دعم القطاع الخاص على التوسع في أنشطته القائمة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل السوق المصري. 
 
وعرض محمد أبو العزايم، مدير عام الشركة بمصر وشمال شرق إفريقيا، خلال الاجتماع، الخطة الاستثمارية الحالية للشركة، موضحًا أن مبيعات الشركة حول العالم بلغت 6.2 مليار يورو، مؤكدًا حرص الشركة على المساهمة في إضاءة عدد من المشروعات القومية منها نفق الإسماعيلية، طريق الجلالة، طريق الروبيكي، مطار سفينكس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ورغبتها في زيادة استثماراتها في السوق المصرية من خلال زيادة حجم الإنتاج من 2 مليون وحدة إضاءة في عام  2020 حتى تصل إلى  7 ملايين وحدة مع نهاية عام 2022 والمساعدة في تحسين جودة الإضاءة في المدن من خلال توفير أحدث الأنظمة و الوسائل التكنولوجية الحديثة. 
 
ووجه مدير عام شركة "سيجنفاي مصر" بمصر وشمال شرق إفريقيا، الشكر للهيئة العامة للاستثمار لحرصها على رعاية الشركات العاملة في السوق المصري وتشجيعها على توسيع أعمالها، وتذليل أي تحديات قد تواجهها دعما للاقتصاد المصري.
 
من جانبه أكد المستشار محمد عبدالوهاب خلال اللقاء على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لمزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية موضحاً أن الهيئة تدعم كافة الاستثمارات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من زيادة قدرات التصنيع وتعميق المكون المحلي، وتتخذ مصر كقاعدة إقليمية لتصدير المنتجات المصرية.
 
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هيئة الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار

الاستثمار في مصر

المستشار محمد عبدالوهاب

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