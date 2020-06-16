اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة غارب: تعقيم المدارس ومسافات آمنة بين طلاب الثانوية العامة.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:33 م
رئيس مدينة غارب: تعقيم المدارس ومسافات آمنة بين طلاب الثانوية العامة.. صور جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، مدارس لجان الثانوية العامة بالمدينة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الامتحانات المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

 

وتجول رئيس مدينة رأس غارب بمدرستي الشهيد طيار احمد العدوى الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة على رفيع الثانوية بنات تمهيدا لبدء امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على جاهزية اللجان المخصصة لاداء امتحانات الثانوية العامة برفقة مدير الادارة التعليمية ومديرى المدارس.

 

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، أن تمت أعمال تطهير وتعقيم مدرسة الشهيد طيار احمد العدوى الثانوية بنين ومدرسة على رفيع الثانوية،  وتم التنبيه على الالتزام بالاجراءات الاحترازية، منها الحفاظ علي المسافات الامنة بين الطلاب، حيث سعة اللجنة 11 طالبا .

 

كما أكد رئيس المدينة في بيان له أن أعمال التطهير وتعقيم المدارس ستتم صباح كل يوم تجرى فيها الامتحانات وقبل دخول الطلاب للجان حفاظا على سلامة وصحة الطلاب وكذا توفير زجاجات مياه لتوزيعها على الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لاداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر .

 

جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة (1)
جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة 

 

جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة (2)
جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة 

 

جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة (3)
جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة 

 

جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة (4)
جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة 

 

جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة (5)
جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة

البحر الأحمر

غارب

الاستعدادا لامتحانات الثانوية

مجلس مدينة غارب

لجان الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة