رئيس مدينة غارب: تعقيم المدارس ومسافات آمنة بين طلاب الثانوية العامة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، مدارس لجان الثانوية العامة بالمدينة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الامتحانات المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وتجول رئيس مدينة رأس غارب بمدرستي الشهيد طيار احمد العدوى الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة على رفيع الثانوية بنات تمهيدا لبدء امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على جاهزية اللجان المخصصة لاداء امتحانات الثانوية العامة برفقة مدير الادارة التعليمية ومديرى المدارس.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، أن تمت أعمال تطهير وتعقيم مدرسة الشهيد طيار احمد العدوى الثانوية بنين ومدرسة على رفيع الثانوية، وتم التنبيه على الالتزام بالاجراءات الاحترازية، منها الحفاظ علي المسافات الامنة بين الطلاب، حيث سعة اللجنة 11 طالبا .

كما أكد رئيس المدينة في بيان له أن أعمال التطهير وتعقيم المدارس ستتم صباح كل يوم تجرى فيها الامتحانات وقبل دخول الطلاب للجان حفاظا على سلامة وصحة الطلاب وكذا توفير زجاجات مياه لتوزيعها على الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لاداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر .



جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة



جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة



جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة



جولة رئيس مدينة غارب بلجان الثانوية العامة