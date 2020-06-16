اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:51 م
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رئيس مدينة بنى سويف يتابع أعمال تطوير الكورنيش والتزام العمال بارتداء الكمامات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:34 م
رئيس مدينة بنى سويف يتابع أعمال تطوير الكورنيش والتزام العمال بارتداء الكمامات رئيس مدينة بنى سويف يتابع أعمال تطوير الكورنيش
بنى سويف أيمن لطفى

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تفقد اللواء دكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف برفقة نائبه على يوسف والمهندس عبد العزيز مسلم مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية ، أعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف لمتابعة سير العمل واتخاذ العمال كافه الاجراءات الاحترازيه من خلال إرتداء الكمامات والمباعدة، للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار بيان اليوم الثلاثاء إلى زيارة محمود ضياء ،ونائبه  للوحدة المحلية لقرية اهناسيا الخضراء وكان فى إستقبالهما احمد محمود خليل رئيس الوحدة و صابر عويس صابر سكرتير الوحدة إذ تفقد ضياء الوحدة الصحية ووحدة النسيج اليدوى ومدرسة الفصل الواحد ومكتبب التموين والشئون الاجتماعية ووحدتى الدفاع المدنى و الاسعاف لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن وكذلك معاينة تطوير مدخل الوحدة، فضلا عن عقد لقاء حضره القيادات الشعبية بقرية الوحدة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية خاصة فى ظل جائحة كورونا.

 

وكان محافظ بنى سويف قد تفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل الذى ينفذ ضمن المبادرة الرئاسية ممشى أهل مصر لتطوير الكورنيش من أسوان الى القاهرة، كما أحال محافظ بنى سويف نائبى رئيس مركز ومدينة بنى سويف إلى التحقيق لوجود تجمعات الباعة وتكدس المواطنين بسوق بدرخان وعدم فضه، وذلك خلال جولته فى شوارع مدينة بنى سويف العاصمة.

 

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