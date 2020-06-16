رئيس مدينة القرنة: رفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بالقرى خلال 24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة والتجميل، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم إلى رؤساء المراكز والمدن بمواصلة حملات النظافة والتطهير بالشوارع لمكافحة العدوى وحماية أرواح المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات بالتنسيق مع الوحدة المحلية للضبعية والبعيرات، مما أسفر عن رفع 90 طنا من المخلفات الصلبة والتراكمات على الطرق بالقرى، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، أنه واصلت الوحدة المحلية أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، على أنه يجرى مواصلة الأعمال فى مشروع الصرف الصحى بالطارف الجديدة "طريق الأقصر – قنا الزراعى"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها. وقال رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، خلال الجولة أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ الأعمال من توصيل خطوط الصرف الصحى وغرف الطرد، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال الأسبوع المقبل، وتبدأ عقب ذلك أعمال رصف القطاع محل الأعمال بمسافة 4 كم تقريباً على الطريق الزراعى.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة، بهدف التأكد من التزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتم تشكيل اللجنة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال المحافظة، وعضوية كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس أشرف عبد الهادي مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحمدى رجب مدير الشؤون القانونية.



رئيس مدينة القرنة رفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بالقرى (1)



رئيس مدينة القرنة رفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بالقرى (2)



رئيس مدينة القرنة رفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بالقرى (3)