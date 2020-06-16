رئيس مدينة إسنا يتفقد العمل داخل مستشفيات الصدر والرمد لخدمة مصابى كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مستشفى الصدر بإسنا وذلك للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية للمرضى، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، لخدمة المواطنين والحالات على مدار الساعة.

كما تم خلال الجولة متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، بجانب فرش وتجهيز 16 سرير لإستقبال حالات العزل داخل المستشفى، واستمع سليمان للفريق الطبي لتوفير بعض الإحتياجات من ثلاجات لحفظ الأدوية وغسالات وبعض الاثاث وجاري توفيرها بالجهود الذاتية، واستكمل الجولة بتفقد مستشفى إسنا الرمد وذلك للإطمئنان على سير العمل.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى الصدر بإسنا تم إختيارها ضمن 5 مستشفيات داخل محافظة الأقصر لفرز وعزل حالات الإشتباه بفيروس كورونا، وتم اليوم أخذ مسحات لعدد من المواطن وتلقيهم العلاج لحين ظهور النتيجة من مديرية الشئون الصحية بالأقصر، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذا التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان قد ترأس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء الإثنين، إجتماع تم خلاله إستعراض القوة الإستيعابية لمستشفى الصدر، والتي تم تجهيزها بـ16 سرير وفرشهم لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، بجانب الإستقبال وعمل المسحات لفرز المصابين، وسيتم توفير 20 طبيب بما يضمن تواجد الأطباء والتمريض يومياً داخل مستشفى الصدر، كما سيتم توفير ثلاجات لحفظ الأدوية وغسالات أوتوماتك لتعقيم المفارش.

وتم خلال الإجتماع بالنسبة لمستشفى إسنا (الرمد)، وتم حصر جميع المتطلبات لتوفيرها من أجهزة ضغط وأجهزة رسم القلب ومونيتور وتشغيل بنك الدم وتجهيز غرفة عمليات للحالات الطارئة وتركيب جهاز رسم قلب وجهاز سونار، وتم تكليف السيد مدير الإدارة الصحية بتجهيز جميع متطلبات المستشفى والتي تم ذكرها بعاليه، حيث حضر فعاليات الإجتماع كل من عضو مجلس النواب فيصل عبد الرحمن بدر راجح، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، والدكتور عبد الحميد صقر نائب مدير مستشفى اسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع كفاءة مستشفى الصدر ومستشفى الرمد بإسنا.



رئيس مدينة إسنا يتفقد سير العمل داخل مستشفيات الصدر والرمد (1)



رئيس مدينة إسنا يتفقد سير العمل داخل مستشفيات الصدر والرمد (2)



رئيس مدينة إسنا يتفقد سير العمل داخل مستشفيات الصدر والرمد (3)



رئيس مدينة إسنا يتفقد سير العمل داخل مستشفيات الصدر والرمد (4)