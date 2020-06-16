رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد مناقشة الموازنة ويدعو للانعقاد غدا

كتبت نورا فخرى

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان منذ قليل بعد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،عن انعقاد اللجنة العامة للبرلمان صباح غدا الأربعاء، والتي من المتوقع أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان ، خلال جلسة الغد ،على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.