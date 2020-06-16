رئيس مجلس الأمة الكويتى: عقد الجلسات عن بعد لا يجوز دستوريا

وكالات

قال رئیس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم الیوم الثلاثاء إن عقد جلسات مجلس الأمة (عن بعد) لا یجوز دستوریا ولائحیا مؤكدا التزام مجلس الأمة بالإجراءات الاحترازیة أثناء عقد الجلسات.

وجاء ذلك في كلمة للغانم خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادیة رسالة واردة من الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیس مجلس الوزراء یطلب فیھا عرض موقف الحكومة من عقد جلسات مجلس الأمة في ضوء مواجھة البلاد لجائحة فیروس كورونا المستجد ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وأضاف الغانم "كلمة حق یجب أن تقال بحق رئیس مجلس الوزراء لقد كان متعاونا إلى أبعد حد ولديه الرغبة الصادقة في التعاون مع مجلس الأمة في انعقاد الجلسات" لافتا إلى عدم تخلفه عن حضور أي دعوة لاجتماعات في مكتب المجلس أو مكتب رئیس المجلس.