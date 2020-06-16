رئيس فرنسا: كورونا لم يأخذ مهاراتنا وسنتمكن من حل الأزمة الصحية والاقتصادية

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ضخ شركة "سانوفي" للأدوية استثمارات جديد في فرنسا بقيمة 610 مليون يورو في مجال البحث وإنتاج اللقاحات يثبت أن هناك حل للأزمتين الصحية والاقتصادية، وغرد ماكرون عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قائلا: "سانوفي تستثمر 610 مليون يورو في فرنسا في مجال البحث وإنتاج اللقاحات إثبات أن COVID لم يأخذ إرادتنا ولا مهاراتنا. إثبات أن هناك أمل في أن نتمكن من حل الأزمتين الصحية والاقتصادية".



حساب ماكرون على تويتر

وفي وقت سابق، أعلنت شركة سانوفى الفرنسية إنها ستراجع المعلومات المتاحة وستجري مشاورات قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم تسجيل المرضى مرة أخرى في التجارب السريرية على عقار هيدروكسي كلوروكوين المتعلقة بفيروس كورونا بعد قرارها بوقف التجارب خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" كانت الشركة قد أعلنت في 29 مايو إنها توقفت عن تجنيد أشخاص جدد في تجربتين سريريتين على هيدروكسي كلوروكين حتى يتم التخلص من المخاوف بشأن السلامة بعد قرار منظمة الصحة العالمية بإيقاف تجربة كبيرة، ولكن سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية استكمالها التجارب على العقار واستأنفها التجارب البشرية عليها، وقال متحدث باسم سانوفي "سنراجع المعلومات المتاحة ونجري مشاورات في الأيام المقبلة لإعادة تقييم موقفنا".

وكانت شركة سانوفي الفرنسية قد توقفت مؤقتا عن تجنيد مرضى فيروس كورونا الجدد في تجربتين سريريتين على هيدروكسي كلوروكوين حتى تختفي المخاوف بشأن السلامة المتعلقة بالدواء وامكانيه استخدامه مع مرضى كوفيد 19 بأمان.

يأتي ذلك بعد أوقفت منظمة الصحة العالمية تجربتها الكبيرة لهيدروكسي كلوروكين ، مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى حظر استخدام الدواء ، المستخدم أيضًا في التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

وقد وجه ذلك ضربة قوية للآمال بالعلاج، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما يتسابق صانعو الأدوية والحكومات لإيجاد طرق لعلاج المرضى والسيطرة على فيروس كورونا الجديد.