اليوم السابع
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رئيس جهاز السادات: رفع كفاءة الطرق وشبكة المياه بالحى الخامس بتكلفة 75 مليون جنيه

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:38 ص
رئيس جهاز السادات: رفع كفاءة الطرق وشبكة المياه بالحى الخامس بتكلفة 75 مليون جنيه أعمال الطرق
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه  جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق العرضى بمحور خدمات الحى الخامس لربطه بالشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها شارعا جمال عبد الناصر والمحور المركزى.
 
وأوضح أنه جارٍ تنفيذ أعمال الترميم قبل أعمال الطبقة السطحية وذلك لاستواء السطح والمحافظة على الميول الطولية والعرضية للطريق، للانتهاء من طبقة الأسفلت بطول ١٤كيلو مترا بالمنطقة الخامسة التى تعد من بدايات المناطق السكنية بالمدينة. 
 
وذكر المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم تغيير شبكة المياه المتهالكة للمنطقة بأكملها حيث بلغت تكلفة المشروع 75مليون جنيه وتخطت نسبة الإنجاز 60٪، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع إتخاذ  الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.
 
كان المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، قد اكد انه  تم اطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء  الحى المتميز  بالمدينة بقدرة 375 ميجا / فولت/أمبير، كما تم ادخال المحطة على الشبكة القومية الموحدة على جهد 220ك /فولت/أمبير. 
 
وأشار المهندس علاء منيع إلى أن القيمة الاستثمارية لمحطة الكهرباء تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وهى من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. 
 
وأوضح رئيس الجهاز أن المحطة تقوم بتغذية الحى المتميز ومناطق  مجمع الصناعات الغذائية بجوار القرية التكنولوجية، والتوسعات المستقبلية بأحياء الزيتون والنخيل والروضة والريحان والشريط السياحي، بجانب تدعيم محطة محولات المنطقة  الصناعية السادسة لخدمة المناطق الصناعية، وتدعيم محطة محولات المطورين لخدمة التوسعات الجديدة بالمناطق الصناعية ( مجمع الهناجر وقطع الأراضى الصناعية بمساحات مختلفة، ومنطقة المطورين الصناعية). 
 
كان  المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، قد أكد أنه جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعي والمتميز بالمناطق السكنية ( ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦)، وذلك لتسليم قطع الأراضى كاملة المرافق للفائزين بها‪.‬
 
وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لأماكن غرف المحولات بمناطق الإسكان الاجتماعي الأعلى في نسبة الإشغال والإنشاءات، وكذا تمديد الكابلات العمومية اللازمة لربط موزعات المشروع بمحطة محولات المطورين بالمدينة تمهيداً لاستكمال أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء‪.‬
 
وأضاف رئيس الجهاز أن تكلُفة المشروع تبلغ نحو ٢٥٨ مليوناً و٢٢٥ ألف جنيه،  ووصل حجم العمل بالمشروع إلى نسب متقدمة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه السادات

جهاز مدينه السادات

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