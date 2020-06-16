رئيس جامعة الزقازيق يتابع مع اللجنة الفنية آليات مواجهة كورونا بالمستشفيات

ناقش الاجتماع آليات عمل اللجنة لمتابعة سبل الوقاية والعلاج للحالات المشتبه إصابتها بالإضافة إلي الحالات المؤكد إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مراجعة كافة البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة المتابعة المستمرة لبروتوكولات العلاج للحالات المحجوزة بمباني العزل ، بالإضافة إلي متابعة علاج الحالات الموجودة بالعزل المنزلى من خلال طرق التواصل المختلفة والمتابعة الإكلينيكية للحالات المصابة بفيروس كورونا وإعداد التقارير اليومية لها.

وشدد رئيس الجامعة على متابعة كافة الإجراءات الوقائية وحماية الأطقم الطبية والمرضى بمبانى العزل وجميع المستشفيات، فضلاً عن التوسع فى عدد الأسرة للعناية المركزة والمتوسطة لمبانى العزل بالمستشفيات وتوفر الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة لإستقبال اكبر عدد من الحالات ايماناً بدور الجامعة بالمشاركة في مواجهة الأزمة.